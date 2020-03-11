Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin evine polis baskını!

Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in kaldığı eve polis baskın düzenledi.

Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucunda bulunan Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı eve polis baskını düzenlendiğini ve Gökçek ve Bölek’in nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı.

Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Ölüm orucu direnişçilerine daha önceki kitlesel ölüm orucu eylemlerinde irade dışı müdahale işkencesi denenmiş ve bu müdahaleler, eylemcilerin hayatını kaybetmesine, sakatlanmasına veya vücudunda kalıcı hasarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Müvekkillerimizin sağlığında bu denli olumsuzluklara yol açabilecek olan her türlü müdahale işkencedir. İşkence insanlık suçudur! İşkence suçunun zamanaşımı yoktur!" denildi.