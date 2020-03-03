Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in durumu ağırlaşıyor

Ölüm orucunun 257. gününe giren Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i muayene eden sağlıkçılar Bölek'in sağlık durumunun ağırlaştığını açıkladı.

Ölüm orucunun 257. gününe giren Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in durumunun ağırlaştığı bildirildi.

Konser yasaklarının kalkması, grup üzerindeki baskıların bitmesi için ölüm orucunda olan Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek'i ölüm orucunu sürdürdüğü evde muayene eden sağlıkçıların açıklamalarına göre Bölek'in durumu giderek kötüleşiyor.

Okmeydanı Halk Sağlık Kabini adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada Bölek'in durumuna ilişkin şöyle denildi:

"Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i ölüm orucunun 255. gününde (01.03.2020) halkın sağlıkçıları olarak muayene etmek için Direniş Evi'ne gittik fakat, Helin artık kimseyi görmek istemiyor, konuşabilecek durumda değil, ayağa kalkamıyor, çok ciddi acı çekiyor, acıdan kıvranıyor.



Bakışlar canlı değil Göz teması kurmadı Kooperasyon(karşılıklı iletişim) bozulmuş Ağrılarında artma var, dokundurtmuyor Konuşmakta zorlanıyor nefes darlığı oluyor, fısıltıyla konuşabiliyor Yardımlı hareket sırasında kıvrandığı belirtildi Muayene olmak istemedi



Ayaklardaki ödem devam ediyor Sıvı alımı 1-1,5 litre civarı Vücut Sıcaklığı 37,0°C Nabız 102 SpO2 %96



Günler çok ilerledi, kendini zorluyor Durumu ağırlaşıyor. Her geçen saniye ömründen gidiyor Kamuoyunun bilgisine ve ilgisine sunulur."

