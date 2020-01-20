Öğrencilerine soba maşasıyla şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni A.K., öğrencileri 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K.'nin açığa alındığı duyuruldu.
Jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.