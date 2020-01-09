10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi öğretmen tarafından dövüldü

Eskişehir'de kaynaştırma öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Yusuf Ş., sınıfta uyuduğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından dövüldü.

Eskişehir'de Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Ortaokulunda 5'inci sınıfta okuyan 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., sınıfta uyuduğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından koridora çıkarılıp dövüldü.

İHA'nın haberine göre, annesi Yusuf'un kullandığı ilaçlar nedeniyle uyuyakalabildiğini söyledi.

Annenin okula Yusuf'un öğretmene saldırdığı iddiası ile çağrıldığı, kamera kayıtlarını inceleyerek yaşananların doğrusunu öğrendiği öğrenildi. Anne çocuğuna darp raporu alarak, öğretmeni Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı, okul yönetiminden olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin istendiği, incelemelerin sürdüğü belirtildi.