Nikki Haley: Türkiye dostumuz değil, Kürtleri ölüme terk etmek büyük hata

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararına tepki gösterdi.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararına "Türkiye dostumuz değil" diyerek tepki gösterdi.

Halley, "Bize destek vermelerini bekliyorsak her zaman onları desteklemeliyiz. Kürtler Suriye'de IŞİD'e karşı başarılı savaşımızda etkili oldu. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham ise, ABD’nin bu kararla ortaklarına “güvenilmez bir müttefik” olduğu mesajını verdiğini dile getirdi.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Trump’a Suriye’den asker çekme kararından vazgeçmesi çağrısı yaparak, “Bu karar bölgesel güvenlik ve istikara yönelik çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran ve Rusya’nın yanı sıra müttefiklerimize de Amerika’nın artık güvenilir bir ortak olmadığı yönünde tehlikeli bir mesaj iletmiş oluyor” dedi.