'Erdoğan, Trump'a vaatte bulundu mu?' sorusuna yanıt

CNN canlı yayınında Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinde ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi karşılığında bir vaatte bulunup bulunmadığı soruldu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, CNN televizyonunun canlı yayınına telefonla katıldı. Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'yi işgal niyetinde olmadığını öne sürerken, Suriye'nin kuzeydoğusunda demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlamadığını dile getirdi.

CNN yayınında Kalın'a Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırması halinde NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacakları" yönündeki açıklaması soruldu. Kalın Graham'in sözleri için "Kendisi deneyimli bir isim. Bu sözleri hayalkırıklığı yarattı. Söyledikleri sahadaki gerçekleri yansıtmıyor. Biz Kürtlere saldırmıyoruz. Bölgede terör örgütü PKK'nın ideolojisine destek vermeyen binlerce Kürt var" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre, Kalın'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinde ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi karşılığında bir vaatte bulunup bulunmadığı soruldu. CNN'in konuyla ilgili haberine göre İbrahim Kalın iki liderin telefon görüşmesinde karşılıklı bir al-ver pazarlığının gündeme gelmediğini söyledi.