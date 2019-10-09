MSB harekat bilgisini paylaştığı ülkeleri açıkladı: Suriye yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekatına ilişkin 6 ülke ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri'ni bilgilendirdiklerini açıkladı.
Listede, daha önce bilgilendirileceği belirtilen Suriye yer almadı.
MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgilendirme duyurusu şöyle:
"ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı"
ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019