MSB harekat bilgisini paylaştığı ülkeleri açıkladı: Suriye yok

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekatına ilişkin 6 ülke ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri'ni bilgilendirdiklerini açıkladı. Listede, bilgilendirileceği belirtilen Suriye yer almadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekatına ilişkin 6 ülke ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri'ni bilgilendirdiklerini açıkladı.

Listede, daha önce bilgilendirileceği belirtilen Suriye yer almadı.

MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgilendirme duyurusu şöyle:

"ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı"