Mardin'de 1453 çiftçinin elektriği borç nedeniyle kesildi

Dicle Elektrik, Mardin’de elektrik borcu olan 1453 tarımsal sulama abonesinin elektriğini kesti. Yapılan açıklamada, 'Elektriği kesilip hatları toplanan çiftçilere kesinlikle yeniden elektrik verilmeyecek' denildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Mardin'de borçlu 1453 abonenin elektriğini kesti.

5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1 milyar 280 milyon TL alacağı bulunduğunu açıklayan DEDAŞ, hatları toplanan çiftçilere elektrik verilmeyeceği bildirildi.

'KESİNLİKLE YENİDEN ELEKTRİK VERİLMEYECEK'

DEDAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde, tarımsal sulama abonelerine uygulanan ve geçmiş yıllarda yüzde 80’lere ulaşan elektrik desteği bu yıl yüzde 55 olarak belirlendi. Çiftçilerin yüzde 55’lik elektrik desteğinin yanında ürün desteği gibi diğer devlet desteklerini alabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olması gerekiyor. Ancak Dicle Elektrik bölgesinde tarımsal sulama abonelerinin birçoğu 700 metreye ulaşan derinlikten su çektikleri ve anormal düzeyde elektrik kullandıklarından, elektriğe para ödememek için ÇKS’ye kayıt yaptırmıyorlar. Bu sebeple kayıt dışı kalan çiftçi hem devlete vergi ödemeyerek milli ekonomiye ciddi biçimde zarar veriyor, hem de anormal düzeyde kullandığı elektriğin bedelini ödemiyor. Çiftçi ürün desteği gibi desteklerin yanında bu yıl yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi, kaçak elektrik ve ödemediği vergiden dolayı ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin’de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Müşterilerinizin yüzde 91’i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1,3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple elektriği kesilip hatları toplanan çiftçilere kesinlikle yeniden elektrik verilmeyecek."

ABONELERİN YÜZDE 91'İNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Toplam tarımsal sulama abonelerinin yüzde 91’ini oluşturan borçlu aboneler için kesme işlemleri trafo bazlı yapılırken, kaçak bağlantı yapılmaması için kesilen hatlar da toplandı. Kesim işlemlerine engel olmak isteyen çiftçilerlerle görevliler arasında da gerginlik yaşandı. Elektriklerinin kesilmesine tepki gösteren ve şirkete ait araca el koyan çiftçilere jandarma ekipleri müdahalede bulundu.

Borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesme işleminin Mardin dışındaki illerde de uygulanmaya başlandığı bildirildi.