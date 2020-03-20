Mahkeme Sinan Aygün'ün talebini reddetti, TOGO Kuleleri mühürlü kalacak

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenen TOGO Kuleleri hakkında üst mahkemeden karar çıktı. Üst mahkeme, Aygün'ün mühürleme işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebini reddetti.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nde görülen davada, yürütmenin durdurulması talebi hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ret kararında yasaya aykırılık bulunmadığı belirtilerek itiraz isteminin reddine karar verildi.
Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin inşaatı, 2019 yılı sonunda mahkeme tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti.