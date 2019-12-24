Mimarlar Odası'ndan Aygün, Gökçek ve Tuna hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Sinan Aygün, Melih Gökçek ve Mustafa Tuna hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sinan Aygün, Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve Togo plan kararında imzası bulunan meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıcalıklı imar hakkıyla gündeme gelen TOGO kulelerinin mühürlenmesinin ardından, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3194 sayılı kanuna muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçu işleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna ile birlikte Sinan Aygün Gayrimenkul İnşaat Aş. yetkilikleri, Togo Ayakkabı San. Tic.A.Ş. yetkilikleri ve dönemin meclis üyeleri hakkında kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

ANKARANT DOSYASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Ankara’daki kentsel rant paylaşımını, ayrıcalıklı imar haklarını parsel parsel takip etmeye devam edeceğiz, TOGO ikiz kuleleri davasında ortaya çıkan girift ilişkiler buzdağının görünen yüzüdür ve bu sistemin sorumlusu iktidardır. Çukurambar’dan çevre yoluna kadar bunun gibi onlarca ayrıcalıklı imar hakkı kullanılmıştır. Tüm bu süreçler ilişkiler tel tel dökülmektedir. Karşımızda sadece bir TOGO ikiz kuleleri değil, Ankara’nın siyasetten iş dünyasına kadar uzanan kentsel rantın nasıl paylaşıldığının tekil bir örneği durmaktadır. AnKARANT Dosyasını davacı taraf olarak takip etmeye devam edeceğiz, suç duyurusunda bulunduk. Belediyeye ivedilikle mülkiye müfettişleri gönderen İçişleri Bakanlığının geçmiş dönemlerde Melih Gökçek hakkındaki onlarca suç duyurumuzda soruşturma izni vermediğini de hatırlatarak, aynı hızla, suç duyurumuzu dikkate alıp almayacağını da göreceğiz. Ankaralının hakkını gasp edenler yargı önünde hesap verene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."