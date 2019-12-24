Belediyenin, Sinan Aygün'ün ve TOGO'nun avukatı aynı kişi çıktı...

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş ve belediye meclis üyelerine yönelik rüşvet suçlaması, Mansur Yavaş'ın ise rant yanıtı sonrası tartışma sürerken ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Avukat Mehmet Ali Alan'ın, aynı davada hem Sinan Aygün’ün avukatı, hem belediyenin avukatı, hem TOGO’nun avukatı olduğu açıklandı.

Ankara'da CHP'liler arasındaki rant ve rüşvet tartışması sürüyor.

CHP üyesi ve eski vekili Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş ve belediye meclis üyelerine yönelik rüşvet suçlamasına belediyeden "ranta engel olduk" yanıtı gelirken, ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Avukat Mehmet Ali Alan, aynı davada hem Sinan Aygün’ün avukatı, hem belediyenin avukatı, hem TOGO’nun avukatı Mimarlar Odası’na karşı. Burada bir menfaat çatışması her zaman olur. Oldu işte neticede" açıklamasında bulundu.

Yavaş, Sinan Aygün'ün kendisine küfür ettiğini söylerken, "Küfür etmiş. Ondan sonra ‘Ben’ demiş ‘Recep Tayyip Erdoğan’la uğraştım, Melih ile uğraştım, Mansur kim oluyor’ demiş" ifadesini kullandı.

ÖNCE TOGO'NUN AVUKATIYMIŞ

AKP döneminde uzun yıllar belediyenin avukatlığını yapan ve Mansur Yavaş'ın seçilmesi sonrası da görevine devam eden Mehmet Ali Alan, konuya ilişkin Radyo Karakutu’da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan'a konuştu:

"Ben müdahale talebinde bulunacağım sırada belediye bana ‘Bu davayı siz takip eder misiniz?’ dedi. O zaman Melih Gökçek başkandı. 2 bin lira ücrete belediyenin hukuk müşavirliği beni atadı. Bunun üzerine ben Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne davayı açıyorum. Bu dava dilekçesinde plan değişikliğinin iptali isteniyor. Bundan menfaati zedelenen Sinan Aygün. Aygün ve TOGO daha önce vekalatnamemdeki tarihe göre 26.12.2016’da beni bu işle ilgili görevlendiriyor. Ama belediye adına bu idari davaları ben takip ettiğim için bu dosyayı bana gönderiyorlar. Bana göndermeden önce büyükşehir belediyesi avukatı Serçin Şengül davaya cevap veriyor. TOGO’nun avukatı olduktan sonra dava bana geliyor.”

'BİZ BU KARARI UYGULAMIYORUZ'

“Ankara 17. İdare Mahkemesi 17.1.2018 tarihinde plan değişiklikleriyle ilgili işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar veriyor. Bu karar Mimarlar Odası Başkanı’nın söylediğinin aksine bana değil belediyenin hukuk müşavirliğine tebliğ ediliyor. O dönem büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna. Mahkemenin kararları 30 gün içinde uygulanmak zorunda. Uygulamıyorlar. Mahkeme 6.4.2018 tarihinde bu planların imar kanununa iptal kararını belediyeye ve mimarlar odasına tebliğ ediyor. Buna karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı, yazdığı yazıda ‘Biz bu imar planı iptal edilmeden önce yapı ruhsatı verdik. Dolayısıyla yapı ruhsatı iptal edilmeden biz bu kararı uygulamıyoruz’ diyor.

'BİLGİ VERECEĞİM YAZMIYOR'

Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin kararını belediye adına istinafa götürüyorum. Bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne bu dosya düşüyor. Bölge İdare Mahkemesi, 8.11.2018 tarihinde benim müracaatımı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar veriyor. Bu tarihe kadar belediye mahkemenin kararlarını yerine getirmiyor. Bu yürütme kararından sonra 11.4.2019 tarihinde istinaf talebi reddediliyor. Bana bu karar Whatsapp yoluyla 10.5.2019’da veriliyor. Yani e-tebliğ işlemi yapılıyor. Bunun üzerine ben bu kararı Danıştay’a götürüyorum. Dosya hala Danıştay’da. Buna rağmen Mansur Yavaş, 'Bu kararı Alan sakladı, bize vermedi’ diyor. Benim sözleşmemde bu davalar bana verilince davayı son aşamasına kadar takip edeceğim yazılı, bilgi vereceğim yazılı değildir. Ancak onlarla yaptığım sözleşmede yazılı bilgi isterlerse bunu vermek zorundayım.”

'İKİ CHP’Lİ BİRBİRİNE GİRİNCE BURAYI MÜHÜRLEDİLER'

“Belediyenin avukatı Gamze Zorapoğlu 11.7.2019 tarihinde bana Whatsapp’tan mesaj gönderiyor. ‘Bu kararı bize gönderir misiniz?’ diyor. Ben kararı gönderiyorum. ‘İstinaf talebiniz reddedildi. Kararı uygulayın’ diyorum. 11.7. 2019 tarihinden, 16.12. 2019 tarihine kadar neden mühürlemiyorlar?

Benim bilgi verdiğim avukat belediyenin kadrolu avukatı. 13.9.2019 tarihinde tekrar yazı yazıyorum. Zorapoğlu’na, ‘Ben böyle bir bilgi verdim. Bu karara rağmen burayı mühürlemediniz’ diyorum. Ama cevap vermiyorlar. Peki neden bu tarihten sonra mühürlemiyorsunuz.

Fakat iki CHP’li birbirine girince burayı gidip mühürlüyorlar. Ben bunu avukat Gamze hanıma vermişim. 11.7.2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tüm bu bilgilerden haberdar.”