TKP: Zenginlerin sıra sıra partileri var, emekçiler kendi partisinde toplanmalı

TKP’nin Sesi’nde bugün, rüşvet alan, veren, halkın parasını cebine indirenler konu ediliyor.

Memleketin gündeminde yine yolsuzluklar var. Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönme olasılığından, Simit Sarayı ve Next Level’a kadar pek çoğunun yanında öne çıkan hikâyelerden biri de eski CHP milletvekili Sinan Aygün hakkındaki rant iddiaları.

TKP’nin Sesi’nde bugün, rüşvet alan, veren, halkın parasını cebine indirenler konu ediliyor.

Zenginlerin kayıkçı dövüşüne karşı emekçiler komünist partide örgütlenmeye davet ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5CmqDvyvJq9rWmutsfrQWo

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-24-aralik-2019-sali

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr