Koronavirüsü fırsata çevirdiler, paralı teste başladılar

Salgını fırsata çeviren bazı özel hastane ve laboratuvarlar ücret karşılığı koronavirüs testi yapıyor. Hastaneler 'muayene dahil 510 lira' ücret belirlerken, laboratuvarlar ise 100-150 dolar alıyor.

Özel hastane ve laboratuvarlar ücret karşılığı koronavirüs testi yapıyor.

Hürriyet'in haberine göre, bir özel hastanenin İstanbul Küçükçekmece’de bulunan şubesini aranarak koronavirüs testi yaptırılmak istendiği söylendi. Hastane görevlisi, test için ilk olarak dahiliye doktoruna muayene olunması gerektiğini belirterek, “Hastanenin acil servisinden giriş yapın. Dahiliye doktorunun yönlendirmesiyle testiniz yapılır. Muayene ücreti sigortalılar için 260 TL. Test ücreti ise 250 TL” dedi. Hastane görevlisi, test sonucunun yarım saate çıktığını da söyledi.

LABORATUVARDA TEST 150 DOLAR

Habere göre, Maltepe’de bulunan bir mikrobiyoloji laboratuvarı görevlisi ise test için yoğun bir talep olduğunu söyleyerek “Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar” dedi.

Aile Hekimliği Derneği Başkanı Kutbettin Demir testlerle ilgili uyarı yaparak, “Özel hastane ve laboratuvarlarda bu testlerin yapılmaya devam etmesi etik değil. Kaldı ki bu testler güvenilir değil. Test sonuçları bakanlığa bildirilmiyor. Bu da büyük bir salgın riskine yol açıyor” diye konuştu.