Koronavirüs vakası tespit edilen THY uçağı İstanbul'a gönderildi

Dün İstanbul'dan Singapur'a giden THY'ye ait yolcu uçağında bir yolcunun yeni koronavirüs testi pozitif çıktı. Uçak pilot ve mürettebatıyla birlikte İstanbul'a yolcusuz olarak geri gönderilirken, 11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilotun İstanbul'da karantinaya alınacağı öğrenildi.

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçaktaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, yolcusuz olarak İstanbul'a yola çıktı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, ismini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti.

11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar.

Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadesi yer aldı.