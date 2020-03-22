Koronavirüs salgını yayılırken doğal alanlar yapılaşmaya açıldı

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi koruma altındaki doğal alanların sessiz sedasız yapılaşmaya açıldığını duyurdu.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi sosyal medyadan yaptığı duyuru ile koruma altındaki doğal alanların imara açıldığını açıkladı.

Oda açıklamasında 16 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile doğal alanların talan edilmesinin önünün açıldığı belirtildi.

Açıklamada düzenleme ile koruma alanlarının yalnızca ticari faaliyete açılmadığı aynı zamanda bu alanlara yerleşmenin de mümkün kılındığı söylendi.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, "İşin ilginç yanı, tabiri caizse bütün bir ülke Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle can derdine düşmüşken, iktidarın sessiz sedasız böyle bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş olmasıdır. Bunun anlaşılabilir, kabul edilebilir tarafını bulmak mümkün değildir. Böylesi bir dönemde bunun düşünülmesi ve uygulanması ise tarihe utanç notuyla geçecektir" denildi.