Koronavirüs: Pozitif çıkan sonuçlar sisteme girilmiyor!

Dün ÇÜTF Balcalı Hastanesi'nde tecrite alınan bir hastanın ilk test sonucu pozitif çıkarken, ikinci bir test için alınan örneğin Ankara'ya yollandığı, ilk sonucun sisteme girilmediği, ikinci testin sonucununsa halen hastaneye ulaşmadığı öğrenildi.

Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Koronavirüs (Kovid-19) protokolü uygulanıyor.

Alınan bilgiye göre 60 yaşlarında erkek hasta V.Ü., dün yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile acil servise başvurdu. Umre'den henüz dönüş yapmış olduğu öğrenilen hasta izolasyon odasına alınırken, hastanenin elinde bulunan sınırlı sayıda tanı kitlerinden birisiyle ilk test yapıldı.

Testin pozitif (Koronavirüs bulaşık) çıkmasının ardından PCR için ikinci bir örnek hastadan alınarak Ankara'ya yollandı.

İlk test sonucunun kayıtlara geçirilmediği, Ankara'dan beklenen test sonucununsa halen gelmediği hastanedeki kaynaklarımız tarafından bildirilirken, hastanede ilgili sağlık personelinin Koronavirüs protokolüne uygun şekilde çalışmaya başladığı, buna göre koruyucu giysilerin kullanılmaya başlandığı da gelen haberler arasında.

Henüz sadece söylenti düzeyinde olan ve haberlerimize yansıtmadığımız bazı olay anlatımlarında da yapılan testlerin pozitif sonuçlanması durumunda bu sonuçların resmileştirilmediği bilgilerine yer veriliyor.

Üstüste gelen haberler Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs bulaşıklıklarını gizlediği şüphesini doğuruyor.

Koronavirüs, bilinen başka grip salgınlarından çok daha öldürücü değil. SARS, MERS ya da Domuz Gribi salgınlarında ölüm oranları Yeni Koronavirüs'ün üzerine çıkabilmişti. Henüz aşısı ve tedavi araçları geliştirilmemiş olduğu için kaygı yaratmakla birlikte aslında kamu kurumlarınca alınacak önlemler ve ortak bir toplumsal uyanıklıkla ele alındığında büyük zararlar vermeden salgının atlatılması mümkün.

Ülkemizdeki sağlık otoritesi ise anlaşıldığı kadarıyla şimdilik gizli tutmayı daha uygun görüyor. Bunun bir toplu paniği önlediği ise çok şüpheli.