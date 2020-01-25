Konya'da ‘yeni koronavirüs’ şüphesiyle karantinaya alınan hastaya başka bir tanı konuldu

46 yaşında bir Çinli kadın turist, Konya da baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleriyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Turist, ‘yeni koronavirüs‘ olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı.
Konya Valiliği ‘yeni koronavirüs‘ şüphesiyle karantinaya alınan hastaya, hastenede yapılan fiziksel muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda benign pozisyonel vertigo tanısı konulduğunu açıkladı. Valilik, hastanın tanı ile ilgili tedavilerinin ve izleminin devam ettiğini duyurdu.