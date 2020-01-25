Konya'da ‘yeni koronavirüs’ şüphesiyle karantinaya alınan hastaya başka bir tanı konuldu

Konya'da bulunan bir turist bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise gelmesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alındı. Valilik 46 yaşındaki Çinli turiste "benign pozisyonel vertigo" teşhisi konulduğunu ve hastanın tedavilerinin ve izleminin devam ettiğini açıkladı.

46 yaşında bir Çinli kadın turist, Konya da baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleriyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Turist, ‘yeni koronavirüs‘ olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Konya Valiliği ‘yeni koronavirüs‘ şüphesiyle karantinaya alınan hastaya, hastenede yapılan fiziksel muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda benign pozisyonel vertigo tanısı konulduğunu açıkladı. Valilik, hastanın tanı ile ilgili tedavilerinin ve izleminin devam ettiğini duyurdu.