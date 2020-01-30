Kızılay soL'a yanıt verdi ama konuyu anlayamadı...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Furkan Kınık'ın Genç Kızılay'ın başkan yardımcılığı görevine getirildiğine ilişkin haberimize Kızılay'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, haberimizde yer almayan bir ifadeye yanıt verildi, 'Furkan Kınık gönüllü, maaş almıyor' denildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Furkan Kınık'ın Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı yapıldığını duyuran haberimize kurumdan yanıt geldi.

soL'a yapılan açıklamada haberimizde yer almayan bir "bilgiye" yanıt verildi, "Furkan Kınık, Genç Kızılay’daki Genel Başkan Yardımcılığı görevini gönüllü olarak yapmaktadır. Ne kendisi ne de Genç Kızılay’da yönetici ya da gönüllü hiç kimse yürüttükleri faaliyetler kapsamında hiçbir şekilde ücret veya maaş almamaktadır. Çıkan haberlerde ve yorumlarda kurumdan maaş alındığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

KIZILAY MAAŞ MI TARTIŞMAK İSTİYOR?

soL'a yapılan bu maaş açıklaması kuruma ilişkin daha önce gündeme gelen maaş haberlerini akıllara getirdi.

Kızılay Kızılay Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kerem Kınık’ın seçildiği 2016'dan bu yana kurum çalışanlarına düşük zamlar yapılırken, yönetici kadrolara ise beş bin ile 10 bin TL arasında zam yapılmıştı.

Kızılay'dan bazı maaşlar:

Genel Müdür 31 bin 500 TL

Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 297 TL

Kan Hizmetleri Genel Müdürü 26 bin 500 TL

Teftiş Kurulu Başkanı 24 bin 397 TL

Hukuk Müşaviri 24 bin 397 TL

Direktör 16 bin 750 TL

Müdür 9 bin 819 TL