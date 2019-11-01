Kayıp nesil: 6 milyon genç ne çalışıyor ne okuyor

2004’te 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019’da 1 milyon 340 bine fırladı.

CHP, Türkiye’de genç nüfusun istihdamına ilişkin durumu ortaya koyan “Gençlik Raporu: İşsiz, Umutsuz, Geleceksiz” bir rapor hazırladı.

Raporda, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2019 yılında 1 milyon 340 bine yükseldiği, Türkiye’de ne çalışan ne de okuyan 6 milyon gencin kayıp nesil olarak yetiştiği vurgulandı.

Raporda, şunlar yer aldı:

Her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz. Bu oran nüfus artışı, üniversite mezunu artışı ve iş alanlarının daralmasıyla birlikte katlanarak yükseliyor.

İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı. Üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde lise mezunu işsizlerin oranı yüzde 47’den yüzde 25’e düştü. Bu veriler, üniversite eğitiminin ‘işsizliği ertelediği’ gerçeğini ortaya koydu.

2002’de 7.5 milyon kişi tarım kesiminde faaliyet gösterirken 2018’de 4.9 milyona düştü. Her yıl ortalama 150 bin kişi tarımdan kopuyor.

10 yıl öncesine kadar çiftçilik yapanların yaş ortalaması 35-40 idi. SGK ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 50’ye çıktı.

15-29 yaş aralığındaki 20 milyon insanın 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor.

Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında Türkiye altıncı sırada yer alıyor.

8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Yurtdışında yaşamak ister misiniz” sorusuna ‘Evet’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

KAPİTALİZM İŞSİZLİK ÜRETİR: TEK ÇIKIŞ SOSYALİZM

Türkiye Komünist Partisi 20 Eylül'de yayımladığı sesli bültende Erdoğan'ın “Herkes üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulacak diye bir şey yok" sözlerini hedef almıştı. Genç nüfus işsizliğinin konu edildiği bültende, işsizlik sayılarla değerlendirilirken partinin bu konudaki çözümü anlatıldı: İş arayan milyonlarca insan için tek çıkış yolunun sosyalizm olduğu belirtilmişti.