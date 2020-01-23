Kanal İstanbul için sadece Katarlılar mı arsa aldı? İşte Koç ve Sabancı'nın arsaları...

Kanal İstanbul projesine ilişkin Katarlıların aldığı arsalar tartışma konusu olmaya devam ederken, Koç ve Sabancı'nın da bölgede büyük arsalar topladığı açıklandı.

AKP'nin bilim insanlarının tüm uyarılarına ve yurttaşların tepkilerine rağmen yapacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesi patronların iştahını kabartmaya devam ediyor.

Bölgede proje öncesi arsa toplayan Katarlılara ilişkin haberler gündemdeki yerini korurken, Koç ve Sabancı'nın da bölgeden büyük arsalar topladığı ileri sürüldü.

DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan proje bölgesindeki emlakçılardan Selman Berk, patronların bölgeden topladığı arsalara ilişkin "Kalyon Holding 115 dönüm, Ege Kimya 202 dönüm, Sabancılar 600 dönüm, Koçlar ise bundan daha büyük bir arsa aldı" açıklamasında bulundu.

'İKİ YILDA 125 BİN ARSA EL DEĞİŞTİRDİ'

Berk bölgede "Katarlı, Ortadoğulu, Uzakdoğulu, Pakistanlı, Avrupa'dan yatırımcıların olduğunu" söyledi.

2014-2016 arasında tarihleri arasında proje bölgesinde 125 bin arsanın el değiştirdiğini açıklayan Berk, "Son 5 yıl içinde 3 kez satış yapılan arsa var. Metrekaresi 80 liradan satılan yer, 5 yıl sonra 800 ile 1000 lira arasında satılıyor" diye konuştu.