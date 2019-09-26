'Kamu bankaları şimdi de otomotiv için devrede'

Konut sektöründe satışların geçtiğimiz yıla göre azalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konut kredi faizleri düşürülmüştü.
Otomotiv sektöründe son aylarda üst üste açıklanan daralma haberlerinin ardından kamu bankalarından yeni bir adım geldi.
Otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın ardından kamu bankalarından yeni kredi paketi açıklaması geldi.
Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte "yerli üretim" olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.
Anlaşma kapsamına alınan araçlar şöyle:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019