'Kamu bankaları şimdi de otomotiv için devrede'

Konut sektöründeki satışların geçtiğimiz yıla göre bazı aylarda yüzde 50'ye yakın azalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konut kredi faizleri önemli ölçüde düşürülmüştü. Otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın ardından şimdi de kamu bankalarından yeni kredi paketi açıklaması geldi.

soL - Haber Merkezi