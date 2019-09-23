Reuters: AKP, 8 milyar dolarlık batık kredi için bankaları zorluyor, bu en saldırgan hamle

Reuters, AKP'nin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeleri konusunda bankaları zorladığını yazdı.

Reuters, Türkiye'de hükümetin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye başlamaları konusunda Türk bankalarını zorladığını ileri sürdü.

Üst düzey hükümet yetkilileri ve sanayi çevrelerine dayandırılarak aktarılan haberde, Türkiye hükümetinin bu yaklaşımı "en saldırgan hamle" olarak nitelendirildi.

Habere göre söz konusu hamle, "bankaların kredi borçlarını yeniden yapılandırması veya satış için hazır hale getirmesini zorunlu kılan 2018 yılında yaşanan döviz krizinin yarattığı sıkıntıyı aşmak" gerekçesiyle yapılıyor.

Haberde Merkez Bankası’nın diğer banka üst düzey yetkilileriyle son dönemde yaptığı görüşmelerde bu konuyu gündeme getirip batık kredilerin nasıl üstlenileceği konusundaki tavsiyelerini yaptığı bildirildi.