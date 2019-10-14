İşte 'havuzun' yeni sakinleri: Aydınlık, Ulusal Kanal ve Sözcü de kabul edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Böyle bir toplantıya ilk kez Aydınlık, Ulusal Kanal ve Sözcü de davet edildi.