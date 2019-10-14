İşte 'havuzun' yeni sakinleri: Aydınlık, Ulusal Kanal ve Sözcü de kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla saat 14:40’da başlayan toplantının ana gündem maddesi, Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen ‘Barış Pınarı’ harekâtıydı.
Genel Yayın Yönetmenlerinin davet edildiği toplantıya ilk kez Sözcü Gazetesi de davet edildi. Toplantıya, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz katıldı. Ayrıca toplantıya Aydınlık Gazetesi adına Tunç Akkoç, Ulusal Kanal adına ise Adnan Türkkan davet edildi.
Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in 'Barış Pınarı' harekatını destekleyen mesajları sonrası Erdoğan 'Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur' yorumunda bulunmuştu.