Erdoğan'dan Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce mesajı: Bundan çok mutlu olurum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğur Dündar, Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil gibi isimlerin Suriye harekatına destek mesajlarına ilişkin, 'Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Suriye'ye yönelik harekat öncesinde Yılmaz Özdil, Muharrem İnce ve Uğur Dündar gibi isimlerin destek mesajı yayımlamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak? 82 milyondan kendini tecrit edecek, olsa olsa terör örgütleri olur. Siyasette de terör örgütlerine sırtını dayayanlar bu işin dışında olur" yanıtını verdi.