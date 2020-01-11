İstanbul'da deprem!

İstanbul'da birçok ilçede hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da az önce birçok ilçede hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD açıklamasında ise, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında, saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.