İstanbul'da 24 aile hekimi ve hemşirede koronavirüs tespiti

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

İstanbul’da 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiğini söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Milliyet'ten Mert İnam'ın haberine göre Demir, "Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, "Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler" diye konuştu.

BAKANLIK KORUYUCU EKİPMAN TEMİN ETMİYOR

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, dün soL'a yaptığı açıklamada aile hekimlerinin taleplerini açıklamış, "Bakanlıktan ek ödeme istemiyoruz, koruyucu ekipman istiyoruz" demişti.

Tüm bulguları korona pozitif olan bir aile hekiminin hızlı test için 3 hastane gezmek zorunda kaldığını da söyleyen Ünal, söz konusu doktorun vardığı üçüncü hastanede de hızlı testin var olmaması üzerine tomografisinin çekildiğini söylemişti.