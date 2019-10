İran'dan Türkiye'ye Fırat'ın doğusu için 'çözüm' önerisi

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyi konusunda varmış göründüğü son anlaşmanın ardından, Şam yönetiminin en güçlü bölgesel müttefiki İran’dan da bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Adana Mutabakatı çerçevesinde çözüm önererek “İran yardım etmeye hazır” dedi.

Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’yi ‘Suriye’de konu dışı bir işgalci’ olarak niteledi; "güvenlik için ABD’nin iznine gerek olmadığını" belirtti.

Zarif, "Suriye’de barışı sağlamanın tek yolunun toprak bütünlüğüne ve Suriye halkına saygıdan geçtiğini" belirterek, “Adana [Mutabakatı] Türkiye ve Suriye için bir çerçeve çiziyor – İran yardım etmeye hazır” dedi.

US is an irrelevant occupier in Syria—futile to seek its permission or rely on it for security.

Achieving peace & fighting terror in Syria will only succeed thru respect for its territorial integrity & its people.

Adana provides framework for Turkey & Syria—Iran ready to help.

— Javad Zarif (@JZarif) October 7, 2019