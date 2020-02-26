İBB Sözcüsü Murat Ongun: Protestoları anlamıyorum, en ucuz ulaşım İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından öğrencilerin ulaşım zammını protesto etmesine ilişkin açıklama yaptı.
Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce İstanbul’da öğrenci ulaşım kartları 85 TL idi. Son artışla bile öğrenci kartları bugün 50 TL’dir. Öğrenciler adına protesto yapan bazı grupları anlamamakla beraber, Türkiye’de en ucuz öğrenci ulaşımının hala İstanbul’da olduğunu belirtiriz" açıklamasında bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce İstanbul’da öğrenci ulaşım kartları 85 TL idi. Son artışla bile öğrenci kartları bugün 50 TL’dir. Öğrenciler adına protesto yapan bazı grupları anlamamakla beraber, Türkiye’de en ucuz öğrenci ulaşımının hala İstanbul’da olduğunu belirtiriz.
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 26, 2020
İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 35 zam sonrası üniversiteliler, kentin farklı noktalarında "yetersiz bakiye" eylemi düzenlemişti.