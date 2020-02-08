Mecidiyeköy'de ulaşım zammı protestosuna polis saldırdı

İstanbul'da öğrenciler tarafından ulaşım zammına karşı yapılan eyleme polis saldırdı. Mecidiyeköy Mertobüs istasyonunda öğrencilere saldıran polis, müdahaleyi kameraya çektiği için bir genci gözaltına aldı.
Polisin saldırısı sonucu bir kişinin bayılmasına rağmen polisin müdahaleye devam etmesi dikkat çekti.
İstanbul'da ulaşım zammına karşı yapılan eyleme polis saldırdı. Polis yere düşüp bayılan öğrencilere müdahale etmeye devam etti.https://t.co/GCvLIj1oyf pic.twitter.com/WR1bXVgKyR
— soL Haber (@solhaberportali) February 8, 2020
Mecidiyeköy'de ulaşım zammı protestosuna polis saldırdıhttps://t.co/GCvLIj1oyf pic.twitter.com/GfG1wbrYwC
— soL Haber (@solhaberportali) February 8, 2020