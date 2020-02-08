Mecidiyeköy'de ulaşım zammı protestosuna polis saldırdı

İstanbul'da ulaşım zammına karşı yapılan eyleme polis saldırdı. Polis yere düşüp bayılan öğrencilere müdahale etmeye devam etti.

İstanbul'da öğrenciler tarafından ulaşım zammına karşı yapılan eyleme polis saldırdı. Mecidiyeköy Mertobüs istasyonunda öğrencilere saldıran polis, müdahaleyi kameraya çektiği için bir genci gözaltına aldı.

Polisin saldırısı sonucu bir kişinin bayılmasına rağmen polisin müdahaleye devam etmesi dikkat çekti.