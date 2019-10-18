İBB Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinde elendi

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açılan ihalede İBB elendi. İhale Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız' dedi.

TCDD tarafından, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahalarının kullanımı için açılan ihaleden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) elendi. Ulaştırma Bakanlığı'nın “caydırıcı olur” gerekçesiyle İBB'nin katılımını uygun bulmadığı ihaleye 4 teklif sunuldu.

İhalede sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kaldı.

İhale Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildi.

İMAMOĞLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.