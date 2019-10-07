İmamoğlu: Haydarpaşa ve Sirkeci Garı belediyeye verilmelidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalelerine ilişkin konuşan İmamoğlu, 'Yol yakınken İBB İstanbul halkı adına hukukun çerçevesinde bir kamu kurumu İstanbul halkına emanet edip bu işin sıhhatli bir şekilde yürümesine vesile olabilir. Olur, bir hata yapmışlardır. Çağrı yapıyorum doğrusu budur yanlıştan dönün' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Ulaştırma Bakanlığı burayı direkt İBB'ye verebilir, ki en doğru kurum burası. Nasıl ormanları İBB'ye daha önce tahsis etmiş, İBB de geçmişten bu güne bu tür yerleri layıkıyla kullanmış. Bu da verilebilirdi. Ama ihale kararı verildi. Çünkü İstanbul adına çok konuşulan yerlerden bahsediyoruz; Haydarpaşa Garı ve Sirkeci. Ulaştırma Bakanlığı Basın müşaviri 'Haksızlığa neden olursunuz' minvalinde bir açıklama yaptı. Dedim ki Allah aşkına size hangi motivasyon bu açıklamayı yaptırdı? Burasını 16 milyon adı altına alınıyor. Bunun içinde siz ve varsınız, ben de. Biz burada kültürel açıdan verimli işler yapmak için alacağız. Şartnamede 20 milyon liralık dijital ekipman şartı aranıyor. İhaleye zor girilsin de ne için, neye göre tanımlanmış, hangi adres. Bakın bu basit bir şey değil. İhale konusunda kararlıyız, sonrasında hukuki mücadele konusunda kararlıyız. Yol yakınken İBB İstanbul halkı adına hukukun çerçevesinde bir kamu kurumu İstanbul halkına emanet edip bu işin sıhhatli bir şekilde yürümesine vesile olabilir. Olur, bir hata yapmışlardır. Çağrı yapıyorum doğrusu budur yanlıştan dönün" açıklamasında bulundu.