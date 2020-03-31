İBB banka hesabının bloke edilmesine karşı yargıya başvurdu

İBB, koronavirüs salgınıyla mücadele için açtığı banka hesabını bloke eden Vakıfbank'ın işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için yargıya başvurdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele için açtığı banka hesabını bloke eden Vakıfbank’ın işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için idari yargıya başvurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda belediyelerin yardım kampanyasını valiliklerin izni olmadan yapamayacağı ileri sürülerek sorumlular hakkında kovuşturma açılması istenilmişti. Bu gelişmenin ardından Vakıfbank, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyası için açtığı hesapları bloke etmişti.

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