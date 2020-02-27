Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması: Sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Akar görüşmelerle ilgili olarak, "Hava sahası konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya kadar geldik. Ancak sorun hâlâ devam ediyor. Rusya ile görüşmelerden umutluyuz. İki taraf da anlaşmak için gayret gösteriyor" dedi.

Akar, hava sahasının İHA ve SİHA'lara açılması için Rus yetkililerle görüştüklerini duyurdu. Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile de bu akşam bir görüşme yapacağını söyledi.