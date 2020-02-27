Erdoğan, 'İdlib'de gelişmeler lehimize döndü, 3 tane şehidimiz var'

Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde 'İdlib'te de gelişmeler lehe döndü, 3 tane şehidimiz var... Rejim güçlerinin kaybı çok büyük onları tek tek anlatmama gerek yok.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşuyor:
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
- Ülkemizde bir süredir bilinçli şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanya yürütülüyor.
- Siyasetteki makamlar sonsuza kadar orada kalmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır.
- Şu anda üniversitenin olmadığı il yok, Hakkari’de Hakkari’nin bir evladının annesi babası İstanbul’a Ankara’ya yollayabilir mi?
- Sadece makam, para veya nefsini tatmin için siyaset yapanlar, gün geldiğinde unutulmaya mahkûmdur.
- ‘Şu koltuğa oturdum, bir daha bu koltuktan kalkmayacağım’, yok öyle bir şey
- "Adaletin olmadığı bir yer oksijensiz dünya gibidir, orada yaşanılmaz."
- "Kibir, kendini üstün görme ve tehlikeli bataklıktır; buraya saplandığımda artık iflah olmanız mümkün değildir"
- "Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı, helali umursamazsanız, ali cenaplığı terk ederseniz, ne yaparsanız yapın, halkın ve Hakkın rızasına nail olamazsınız."
- Akıl veriyor Esed'le gidip görüşsünler diyor, sen daha Esed'i tanımazken ben onla gidip görüşüyordum.
- İdlib'te de gelişmeler lehe döndü, 3 tane şehidimiz var... Rejim güçlerinin kaybı çok büyük onları tek tek anlatmama gerek yok.
- Cumhuriyet dönemi bakınından oldukça kısır geçen bir süreç olmuştur. Gerçek anlamda medeniyet sembolü olabilecek eserler inşa etmekte zorlandığımız bir asrı geride bıraktık. Ülkemizin yönetimini devraldıktan sonra bu eksiği gidermek için epeyce mücadele ettik. Cumhurbaşkanlığı külliyesini işte bu anlaşıyla inşa etmeye çalıştık.