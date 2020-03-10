Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde tüm yıllık izinler iptal

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin yıllık izinleri iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan tüm personelin yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Genel Müdürlük tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıda "COVİD-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni ve 105'inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108'inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali sözkonusu değildir" denildi.

