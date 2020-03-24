'Genel tecrit kararı Erdoğan ikna edilemediği için çıkmadı' iddiası

Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel tecrit uygulamasına gidilmesine ikna olmadığını öne sürdü.

Yeni koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye'de vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Toplam vaka sayısı 1500'ü geçerken, ölü sayısı ise 37'ye çıktı.

Gelinen noktada karantina uygulamalarına gidilip gidilmeyeceği merak edilirken, dün hem sosyal medya hem de haberler üzerinden sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönünde iddialar gündeme getirildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında yaptığı açıklamada, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değil. Hepsi mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmanın en iyi yolunun genel bir tecrit uygulanması olduğu konusunda ikna edemediklerini ileri sürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün 60 patronla video konferans düzenlerken, patronların olası bir sokağa çıkma yasağında fabrikaların kapatılması şeklindeki bir kararın devlet tarafından alınmasını istediği belirtilmişti.