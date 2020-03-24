Patronlar taleplerini iletti: Sokağa çıkma yasağı kararı alınırsa...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 60 patronla video konferans düzenledi, koronavirüs gündemine ilişkin talepleri dinledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisi başkanları ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulundan toplam 60 kişi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile video konferans gerçekleştirdi.

Varank, patronların taleplerini bir bir Cumhurbaşkanlığına ileteceğini söyledi.

Sanayiciler olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda, Bakan Varank’tan fabrikaların kapatılmasının devlet kararı olmasını istediler.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, reel sektör temsilcileri “Aynı işi yapan, benzer üretimi gerçekleştiren iki ayrı tesisten biri kapatma kararı alamaz. Çünkü haksız rekabet doğar. Bunun için her iki tesise de aynı karar uygulanmalı, kararı devlet almalı” dedi. Habere göre talebe az da olsa itirazlar oldu. İtiraz edenler “İşletmelerin önünde iş var çalışıyorlar. Hızla ürün yetiştirmeleri gerekiyor. Uygun hijyenik koşullar sağlanarak, valiliklerden alınacak özel izinlerle üretim devam etmeli. Güvenli üretim yapılıp yapılmadığı da denetlenerek, halk sağlığı korunmalı. Böylece ekonomik zarar daha aza indirilir” ifadesini kullandı.

Öte yandan patronların Bakan Varank’tan ikinci önemli talebi olarak finansman öne çıktı. Yaşanan süreçte bankalar ile sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden sanayiciler, özellikle Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) koronavirüs salgınına yönelik önemli bir rol oynamasını istedi.