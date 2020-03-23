Bakan Koca açıkladı: Son 24 saatte 7 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı son 24 saatte 293 yeni koronavirüs tanısı konulduğunu, 7 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 7 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 37'ye çıktı. Koca yeni vaka sayısını ise 293 olarak açıkladı.

Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

