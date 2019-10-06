Gazi Üniversitesi'nde Teknoloji Fakültesi tepkisi sürüyor

Gazi Üniversitesi'nde, Teknoloji Fakültesi B Blok binasının boşaltılması kararına karşı açıklama yapan akademisyenler, 'Teknoloji Fakültesine ön yargı ile bakan Rektörlük yönetimi Teknoloji Fakültesini adeta gözden çıkarmışçasına B-Blok’a el koyma girişiminde bulunmaktadır' dedi.

Gazi Üniversitesi'nde, 82 yıldır kullanılan Teknoloji Fakültesi B Blok binasının boşaltılması kararına karşı tepkiler sürüyor.

Yeniçağ'dan Erdem Avşar'a konuşan öğretim görevlileri, daha önce Teknoloji Fakültesi’ne ait sınıfların ve laboratuvarların başka fakültelere verilmesine karşı öğrencilerle birlikte eylem akademisyenler, “Teknoloji Fakültesine ön yargı ile bakan Rektörlük yönetimi Teknoloji Fakültesini adeta gözden çıkarmışçasına B-Blok’a el koyma girişiminde bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

'82 YILDIR KULLANILIYOR'

Öğretim görevlilerinin açıklaması şöyle:

"Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasındaki mekânların paylaşım sürecindeki huzursuzluk şimdi de Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesine sirayet etmiştir. TOKİ blokları olarak bilinen binalardan C-Blok hariç diğer üç bloğun kullanımının Hacı Bayram Veli Üniversitesine verilmesi gerekçe gösterilerek, bu binalarda bulunan Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Sürekli Eğitim Merkezi ve diğer bazı birimler Teknoloji Fakültesi bünyesindeki B-Blok’a yerleştirilmek istenmektedir.

Teknoloji Fakültesi A ve B Bloklardan oluşmaktadır ve bu binalar 82 yıldır bu fakülte tarafından kullanılmaktadır. B-Blokta şu anda Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinin yanında, Teknik Resim Çizim Salonları, Fizik, Kimya ve Bilgisayar Laboratuvarları ile derslikler bulunmaktadır. Toplam 38 dersliğin 22 tanesi B-Blokta yer almakta ve bu blok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

'İSTİFA ETTİLER'

Teknoloji Fakültesine ön yargı ile bakan Rektörlük yönetimi Teknoloji Fakültesini adeta gözden çıkarmışcasına B-Blok’a el koyma girişiminde bulunmaktadır. Bu yaklaşımın Teknoloji Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatacağı açık olduğundan fakültedeki bölüm başkanları, fakülte kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, fakülte senato temsilcisi, fakülte öğretim üyeleri olan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ile Enstitü Yönetim Kurulu üyesi ve fakülte dekanı istifa etmişlerdir."

Kararı öğrenen öğrenci ve öğretim üyeleri, geçtiğimiz günlerde Teknoloji Fakültesi B Blok ve Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapmıştı.