Fakülte binasının boşaltılmasını istemeyen öğrenciler eylem yaptı

Gazi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler rektörlüğün Teknoloji Fakültesi B Blok binasının boşaltılması kararına karşı eylem yaptı.

Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler rektörlük tarafından alınan boşaltma kararına karşı eylem yaptı.

Teknoloji Fakültesi B Blok binasının boşaltılması kararıöğrenci derslikleri ile akademisyenlerin odalarının bulunduğu Merkez Kampüs'teki fakülte binasının başka bir kuruma tahsis edileceği söylenerek gerekçelendirilmişti. Kararla birlikte öğrencilere yeni yer gösterilmemesi de tepki çekmişti.

Sabah saatlerinde bir araya gelen üniversite öğrencilerine destek veren akademisyenler, araçlarıyla kampüs içinde yolu kapattı. Binalarının boşaltılmasını istemeyen öğrenciler, akademisyenlerle birlikte Rektörlük binası önüne yürüdü.

Rektörlük'ten henüz bir açıklama gelmiş değil.