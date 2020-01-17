'FETÖ borsası'nda iki savcıya ihraç

'FETÖ borsası' soruşturmasında açığa alınan Cumhuriyet savcıları Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt’un meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

İstanbul Adliyesi’ndeki “FETÖ borsası”nda açığa alınan Cumhuriyet savcıları Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt’un HSK 2. Dairesi tarafından meslekten çıkarılmalarına karar verildi. İki savcı 10 Aralık 2019’da HSK tarafından açığa alınmıştı. Daire verdiği kararı HSK Kanunu madde 69’un son fıkrasına dayandırdı.

Bu madde ise şu şekilde:

“Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmezse bile mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfus ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde meslekten çıkarma cezası verilir.”

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; ayrıca 2. Daire, karar kesinleşinceye kadar iki savcının açıkta kalmaya devam etmesini de kararlaştırdı.

YARGILANIYORLAR

İstanbul Adliyesi’ndeki “FETÖ borsası”na ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, HSK tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak’ın sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri iddia ediliyor. Sanık iki savcının, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma”, “nüfuz ticareti”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

AVŞAR HAKKINDAKİ DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

‘FETÖ borsası’nı haberleştirdiği için “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılanan Cumhuriyet gazetesi yargı muhabiri Seyhan Avşar’ın davası ise dün görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, Avşar hakkında “Kamu görevlisine hakaret” suçundan dava açıldığını ancak davaya konu şikâyetin 25 Mart 2019 tarihinde yapıldığını davanın ise 9 Ekim 2019 tarihinde açıldığını belirtti. Basın Kanunu’na göre 4 aylık dava açma süresinin aşıldığını belirten hâkim davanın düşürülmesine karar verdi.