Ethem Sancak’ın hastanesinde virüs testinden önce 650 lira alınıyor!

Ethem Sancak’ın ortağı olduğu Medical Park Hastanesi, Kovid-19 şüphesiyle muayene olmaya gelen SGK’li hastalardan tahlil ve tomografi ücreti adı altında 650 TL istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın ortağı olduğu Medical Park Hastanesi, koronavirüs şüphesiyle muayene olmaya gelen yurttaşlardan para istedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine, avukat Ali Haydar Doğan, "Hastaneye gitmeden önce Medical Park Hastaneleri’nin çağrı merkezini aradım. Belirtileri gösteren bir tanıdığım olduğunu belirterek, ‘ücret alıyor musunuz?’ diye sordum. Bana, ‘Koronavirüs testleri ücretsiz yapılıyor’ yanıtı verildi. Ardından da Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi’ne gittim. Bankoda bizim gibi birkaç hasta daha vardı ve daha girişimiz yapılmadan 650 TL istendi” diye konuştu.

'TESTE DOKTOR KARAR VERECEK'

“Yasal olarak böyle bir hakkınız var mı, neden para istiyorsunuz?” diye sorduğunu da belirten Doğan, “Hastane personeli, ‘Koronavirüs testine doktor karar verecek, bu para muayene, tahlil ve tomografi ücreti’ yanıtını verdi. SGK’li hastadan 650 TL isteyen hastane güvencesi olmayan yurttaşlardan iki üç katı yani bin 500, iki bin TL gibi bir ücret talep ediyordur diye tahmin ediyorum. Bu konuşmanın ardından bazı hastalar para verdi, bazıları da bizimle beraber para vermeden ayrıldı” dedi.

BAKANLIK DOĞRULADI

“Sağlık Bakanlığı’nı da aradığını ve bakanlığın iletişim hattının da itiraf gibi bir açıklama yaptığını” belirten Doğan, şunları söyledi:

"Bakanlık, ‘Test ücretsiz ama siz hastanenin talep ettiği diğer tahliller için para ödüyorsunuz. Testiniz pozitif çıkarsa paranız geri iade ediliyor’ dedi. Ben sosyal medyada bu durumu paylaştığımda birçok kişinin aynı olayı yaşadığını gördüm. Hastanenin verdiği faturada 'tahlil ve test ücreti' yazıyor. Bu test kitlerini özel hastanelere bakanlık ücretsiz olarak veriyorsa ve bu özel hastaneler de bu testleri uygulamadan önce verdiği diğer hizmetler için para talep ediyorsa buradan ücretsiz sağlık hizmeti alınamıyor demektir."