Bakanlık koronavirüs ölüm sayılarını gizliyor mu?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını günlük olarak açıklarken, dün 16 ölüm yaşandığını duyurmuştu. Ancak e-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul verileri, sadece bu kentte 'Kovid-19' tanılı 20 ölüm yaşandığını gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını günlük olarak açıklarken, bu verilerin güvenilirliğine ilişkin büyük soru işareti yaratan veriler ortaya çıktı.

E-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul'a ilişkin günlük veriler, sadece dün 'Kovid-19' tanılı 20 ölüm yaşandığını gösterirken, Bakanlık dün ülke genelinde 16 ölüm açıklamıştı.

E-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul'un günlük ölüm verilerine göre 25 Mart'ta yaşanan 7 ölüm "Kovid-19" tanılı. O gün ülke genelindeki ölüm sayısı 15 olarak açıklanmıştı.

BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI SAYIDAN DAHA FAZLA ÖLÜM

Yine devletin resmi sitesinde yer alan veriye göre İstanbul'da 27 Mart'ta yaşanan 12 ölüm Kovid-19 tanılı.

Bu sayı 28 Mart'ta, yani dün ise 20'ye yükseldi. Oysa Bakan Koca'nın dün için açıkladığı ülke geneli ölüm sayısı 16'ydı.

Yine aynı sitede yer alan veriye göre, bugün yaşanan 10 ölüm, yine Kovid-19 tanılı olarak kayıtlara geçmiş durumda.

GENELGEYLE Mİ İLGİLİ? 'OLASI-KESİN TANILAR'

Öte yandan 21 Mart'ta açıklanan koronavirüsten ölenlerin defin işlemlerine ilişkin genelgenin bu tanılarla ilişkili olabileceği de iddia ediliyor.

Söz konusu genelgede, "Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası-kesin kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır" ifadesi yer alıyordu, yani kesin ve olası tanılarla ilgili benzer bir kod girilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Sisteme şu an erişimde sorun yaşanırken, Bakanlığın ve İBB'nin açıklaması merak konusu.

E-devlet uygulaması üzerinden 28 Mart tarihli sorgu sayfası

Sistemde yaşamını yitiren herkesin isim ve doğum bilgileri yer alırken, ölümlerin sadece bir kısmının nedeni yer alıyor.

Sisteme şu an erişim sağlanamıyor.