Ülkede gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısı 1.704 arttı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 7.641 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.704 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 16 arttı.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 28 Mart 2020 19:40

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 7.641 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.704 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 16 arttı.

Böylelikle ülkede yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'ye, toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükselmiş oldu. Toplam iyileşen hasta sayısıysa 70 olarak kaydedildi.