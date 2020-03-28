Ülkede gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısı 1.704 arttı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 7.641 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.704 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 16 arttı.

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.

https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020