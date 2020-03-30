Bakan Koca 'iddialar asılsızdır' dedi, e-devlet verilerini yalanladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını günlük olarak açıklarken, 28 Mart'ta 16 ölüm yaşandığını duyurmuştu. Ancak e-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul verileri, sadece bu kentte 'Kovid-19' tanılı 20 ölüm yaşandığını gösteriyor.
Konuya ilişkin haberimizin ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-devlet üzerinde yer alan kayıtlara "asılsız" denirken, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" ifadesi kullanıldı.
E-devlet üzerinde yer alan İstanbul'daki günlük ölüm listesinde 28 Mart günü 20 kişinin "Kovid-19" tanılı olarak yaşamını yitirdiği bilgisi yer alıyordu.