Bakan Koca 'iddialar asılsızdır' dedi, e-devlet verilerini yalanladı

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Mart günü açıkladığı ölüm verileriyle, İstanbul'da 28 Mart'ta resmi sisteme girilen koronavirüs ölüleri arasındaki farka ilişkin haberimizin ardından Bakanlıktan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını günlük olarak açıklarken, 28 Mart'ta 16 ölüm yaşandığını duyurmuştu. Ancak e-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul verileri, sadece bu kentte 'Kovid-19' tanılı 20 ölüm yaşandığını gösteriyor.

Konuya ilişkin haberimizin ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-devlet üzerinde yer alan kayıtlara "asılsız" denirken, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" ifadesi kullanıldı.

E-devlet üzerinde yer alan İstanbul'daki günlük ölüm listesinde 28 Mart günü 20 kişinin "Kovid-19" tanılı olarak yaşamını yitirdiği bilgisi yer alıyordu.