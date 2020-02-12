Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması: İnsani, vicdani bir durum sergiledi

Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmeye çalışırken cinayet işlediği öne sürülen Kadir Şeker'e ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Konya'da şiddet gördüğü belirtilen bir kadına yardım etmeye çalışırken cinayet işlediği öne sürülen Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan'dan yanıt geldi.

Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya’da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), iddiaya göre bir parkta kız arkadaşı A.D.’yi dövdüğü belirtilen Özgür Duran’a (32) müdahale etmek istedi.

Yaşanan tartışmanın ardından çıktığı belirtilen arbedede Duran kalbine saplanan bıçak sonucu ölmüş, Şeker tutuklanmıştı.