Adalet Bakanı Gül: Kimse 'Kadir Şeker suçludur' diyemez

Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmeye çalışırken cinayet işlediği öne sürülen Kadir Şeker'e ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin açıklamada bulundu. "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde karar verilecek" diyen Gül, "Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir” ifadesini kullandı. NE OLMUŞTU? Konya’da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), iddiaya göre bir parkta kız arkadaşı A.D.’yi dövdüğü belirtilen Özgür Duran’a (32) müdahale etmek istedi. Yaşanan tartışmanın ardından çıktığı belirtilen arbedede Duran kalbine saplanan bıçak sonucu ölmüş, Şeker tutuklanmıştı.