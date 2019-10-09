Erdoğan, Putin'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündem maddesi Türkiye'nin olası Suriye operasyonu oldu.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etmiştir.

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirmiştir.