Erdoğan: Bizim halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehir Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamada Abdullah Gül'ün kendisini arayarak 'Bu işi arzu ederseniz siz halledersiniz' dediğini açıkladı. Erdoğan Şehir Üniversitesi'nin Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştığını öne sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Abdullah Gül'ün Şehir Üniversitesi ile ilgili yaşanan sorunla ilgili kendisini aradığını söyledi.

Erdoğan konuşmasında isim vermeden Güngören Belediyesi'ndeki olaya değinerek "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız" dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü Şehir Üniversitesi'ne ayıran Erdoğan, üniversitenin tahsisini yapanın kendisi olduğunu söyledi ve Ahmet Davutoğlu'nu kastederek "Daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'İSTİSNAİ HADİSELER...'

- "Ülkemizde kimi konuların bilinçli bir şekilde ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Dolaylı yoldan bizi başarısız gösterme çabalarına karşı dikkatli olmalıyız. İstisnai hadiselerin her gün herkesin başına geliyor gibi gösterilmesinin iyi niyetli olmadığı bellidir. Medya kuruluşlarımızı da bu konuda dikkatli ve bilinçli hareket etmeye davet ediyorum."

- "Bizi kendi kısır gündemlerinin içine düşürme tuzağına asla düşmemeliyiz. AK Parti gündem takip etmez gündem belirler."

- "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz."

-"Yolsuzluğu, haksızlığı, çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür vasıflardaki insanların kapımızdan içeri girmesi dahi bizim için zuldür."

- "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz."

- "(Akdeniz'de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız, takipçisi olacağız."

- (Suriye) "Son dörtlü zirvede söyledik. Peki siz niye oradasınız. Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz' demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız."

- "Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek."

'ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN TAHSİSİNİ YAPAN BENİM'

- "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile milkiyet devri yoktur, olmamıştır. Öksüz yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle bunu sağladılar. Babacan'ın da imzası var bu işin altında. Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin var. E hani dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar."

- "Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor faka ödeme planlarında bunlar Halk Bankası’na ödemeleri yapmıyorlar. Ödemeyi yapmayınca Halk Bankası sürekli kendilerini uyarıyor. Borçları 417 milyon noktasında. Yapılandıralım diyorlar. Neyi nasıl yapılandıracaksın. Sen Halk Bankası’na teminat dahi vermedin. Futbol kulüplerinin bütün gelirlerine el koyuyor. Senin neyine el koyacak? Bir başka alavere dalavere yapıyorlar. Alacağımız öğrencilerin verecekleri paraya el koyun. Sen daha mevcut kotanı doldurmamışsın."

- "Bizim halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. 'Yahu siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz' dedi. Kendisine dedim ki temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Geçmişte bankaların nasıl battığını biliyoruz. 17 yıldır bizim bankalarımızın hiçbirisi kasaları boşaltmadı, biz de kasaları boşaltamayız, dedim. Ülker grubu işin başından beri buraya ciddi destek verdi. Daha sonra buradan çekildi."



- "Buranın hamisi Marmara Üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar şimdi. Eee, YÖK de şimdi onlara mütevelliyi bırakın diyor. Yoo diyorlar biz bırakmayız. Tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı uygulalar gibi uygulamalar yok."

- "Burası 2,5 milyar değerinde bir yer. Bunu bilabedel devrediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hani dürüstsünüz? Dürüstlüğünüz bu ise bu ülke batmış. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Bu konuyla ilgili kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu işi Danıştay’a müracaatını yapan da CHP’ye yakın olan mimar ve mühendisler odasıdır. Şu anda bunları ziyaret edenler kim? CHP’nin parti sözcüleri genel başkan yardımcıları. Kimin eli kimi cebinde belli değil."