Erdoğan 'on binlerce deprem toplanma alanı var' dedi ama... İşte gerçek sayılar!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da AFAD'ın on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. AFAD başka toplanma yerleri ilan edebilir. Bunlar değişkendir' dedi. Ancak İstanbul'da gerçek anlamda toplanma alanı sayısı Erdoğan'ın dediği gibi on binlerce değil, sadece 70...

soL - Haber Merkezi