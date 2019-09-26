Erdoğan 'on binlerce deprem toplanma alanı var' dedi ama... İşte gerçek sayılar!

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı olduğunu iddia etti.
AFAD ve Erdoğan'ın bahsettiği toplanma alanında halk sadece ayakta durabiliyor. Oysa toplanma alanında günlerce kalınabiliyor olması, yıkım gerçekleşmesi durumunda elektrik, su gibi altyapıların tesis edilmiş olması gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, konuyu soL'a açıklamış, toplanma alanlarının 496'dan 70'e indiğini dikkat çekmişti. Deprem toplanma alanlarının imara açılması sonucu alanların yerinde şuan AVM veya rezidans var.
İşte gerçek toplanma alanlarına ilişkin haberimiz: